من المتوقع أن تواجه امرأة روسية تسللت على متن طائرة تابعة لشركة خطوط "دلتا" للطيران كانت متجهة من نيويورك إلى باريس الأسبوع الماضي تهمة فيدرالية واحدة على الأقل بعد عودتها إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وفقًا لمسؤولين متعددين في إنفاذ القانون.

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