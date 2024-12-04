نصائح من مضيفّي طيران.. كيف تجعل رحلتك أكثر سلاسة خلال موسم العطلات؟

نشر الأربعاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2024

السفر الرومانسي.. امرأة تواعد رجالًا من 25 دولة بحثًا عن الحب

هل تبحث عن أكثر مدينة أمريكية ملائمة لسفر العائلات؟ هذه المدينة قد تناسبك

ما سبب اختلاف مذاق الطعام عند السفر على متن الطائرة؟

هل من تصوّر واضح لمستقبل السفر في السنوات المقبلة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تزداد وتيرة الازدحام في المطارات بشكل ملحوظ خلال موسم العطلات، ما يجعل السفر أمرًا مرهقًا ومتعبًا للغاية.. ولكن، لا تقلق، يقدم مضيفا الطيران، هانتر سميث ليهاس وليز سيمونز، بعض النصائح لجعل رحلتك أكثر سلاسة.

امنح نفسك يومًا إضافيًا

قال سميث ليهاس إن السفر في اللحظة الأخيرة محفوف بالمخاطر.

وإذا كنت تريد تجنب تفويت احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، فيجب أن تمنح نفسك يومًا إضافيًا واحدًا على الأقل بين موعد سفرك والحدث ذاته.

امنح نفسك وقتًا إضافيًا في محطات التوقف

تتوقف غالبية الرحلات في دولة ما قبل الوصول إلى الوجهة النهائية. وينصح سميث ليهاس المسافرين بمنح أنفسهم 90 دقيقة على الأقل في محطات التوقف (الترانزيت).

ومن المؤكد أن فكرة الانتظار في المطار ليست رائعة، لكنّها أفضل من تفويت رحلة "الترانزيت" الخاصة بك.

تجنّب أيام وأوقات الذروة للحصول على رحلات طيران رخيصة

توصي سيمونز بتجنب أيام وأوقات الذروة في الطيران، مثل عطلات نهاية الأسبوع، والبحث عن رحلات منتصف الأسبوع للحصول على صفقات أفضل.

احجز مباشرة عبر شركة الطيران

ينصح سميث ليهاس الأشخاص بحجز رحلاتهم الجويّة عبر شركات الطيران مباشرة. ومن المرّجح أن منصات الطرف الثالث تحجز رحلات ذات أوقات اتصال ضيّقة بشكل تلقائي.

تأكد من تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر قبل موعد رحلتك

إذا كنت مسافراً دولياً، فلا تنسَ التحقق من تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر الخاص بك. وأوضح سميث ليهاس: "تشترط الكثير من البلدان أن يكون جواز سفرك صالحاً لمدة ستة أشهر أو أكثر".

جهّز حقيبة سفر خفيفة

تصف سيمونز نفسها بأنها "محترفة" في حزم أمتعتها، التي غالبًا ما تتسع في حقيبة يد صغيرة ومنظمّة للغاية. ولكن، قد يجد بعض الأشخاص صعوبة في تحقيق ذلك، خاصة مع وجود هدايا عيد الميلاد.

ولكن، حاول أن تتجنّب مرحلة تفتيش الحقائب بالمطار على الأقل.

وأوضح سميث ليهاس أنه "خلال موسم العطلات، تكون المطارات مزدحمة للغاية، وهناك طوابير طويلة لفحص الحقائب.. إذا تجنبت فحص الحقيبة تماماً، فيمكنك المرور من خلال الأمن إلى طائرتك مباشرةً.. ولا داعي للقلق بشأن أي تأخير إضافي في طابور فحص الحقائب".

اختر أول رحلة في اليوم

قد يكون من المغري حجز رحلة مسائية بعد العمل، لكن سميث ليهاس وسيمونز يوصيان بحجز أول رحلة في اليوم، إذا كان ذلك ممكنًا.

وتشرح سيمونز: "إذا كنت تحاول تجنب أي تأخيرات، فمن الأفضل حجز رحلتك في بداية اليوم، لأن أي تأخيرات أو إلغاءات ستستمر طوال اليوم".

تجنب الإفراط في تناول الطعام وشرب الكحول

هل حجزت رحلتك على متن الدرجة الأولى؟ قد ترغب الاستمتاع بأقصى قدر ممكن بخدمة تقديم الشمبانيا اللانهائية. ولكن، هذا يعني أنك ستُعاني من صُداع الكحول بمجرد العودة إلى المنزل لقضاء موسم العطلات، وهو أمر غير مستحسن.

وبدلًا من ذلك، تنصح سيمونز بترطيب الجسم بالماء وشاي الأعشاب.

وأشار سميث ليهاس إلى أنه "يمكن أن يكون هواء المقصورة جافًا للغاية.. ومن السهل أن تصاب بالجفاف على متن الطائرة".

امسح الأسطح

يتم تنظيف الطائرات عادة بين الرحلات، كما أن مرشّحات الهواء مُصمّمة للمساعدة في مكافحة انتشار الجراثيم. ومع ذلك، يُفضّل سميث ليهاس مسح طاولة الطعام ومقعد الطائرة الخاص به.

اجعل مقعدك خاصًا بك

ينصح سميث ليهاس بإحضار بطانية خاصة بك، ووسادة سفر، وأي شيء يُساعدك على الشعور بمزيد من الراحة. وأوضح أن سماعات الرأس، التي تُقلّل الضوضاء، هي استثمار جدير بالاهتمام.

ومن الأفضل دومًا إحضار بعض الوجبات الخفيفة تحسبًا لأي تأخيرات وقت إقلاع الطائرة.

وتجد سيمونز أن رائحة زيت "اللافندر" تساعدها على الاسترخاء، لكنها تدرك أيضًا أن الركاب من حولها قد يعانون من الحساسية تجاه الزيوت العطرية.

كن مراعيًا لزملائك المسافرين

قالت سيمونز إن موسم العطلات قد يشهد "ارتفاعًا حادًّا في القلق، والتوتر، وقلة الاحترام بين الركاب" على متن الطائرات.

ولكن، إذا وجدت نفسك غاضبًا، تنصحك مضيفة الطيران بأخذ نفس عميق وسؤال نفسك: "هل الموضوع مهم حقًا حتى تنفعل تجاه شخص غريب؟".

كن لطيفًا

أوضحت سيمونز: "في ظلّ ظروف الحياة الصعبة، يشعر العديد من الأشخاص بالقلق وعدم اليقين.. وليس لدى الجميع عائلة يذهبون إليها خلال موسم العطلات".

وأضافت: "كن لطيفًا ومبتسمًا، لأنك قد تؤثر على مزاج شخص غريب.. هذا أمر مميز لكنّنا لا نستغله حقًا.. ربما لا ندرك مدى القوة التي نمتلكها، ولا نفكر في تسخيرها بما فيه الكفاية".