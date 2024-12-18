جدّة إيطالية تكشف سرّ تحضير أفضل "باستا بوتانيسكا"

عند سفوح بركان جبل فيزوف الهادئة، يكتظّ أحد المطاعم بالسكان المحليين والزوار الذين يقصدونه لتناول المعكرونة المصنوعة بالطريقة المتوارثة ذاتها منذ أجيال. مطعم "زيمباريلا"، أحد أقدم مطاعم المنطقة، اكتسب شهرته تحديدًا بفضل "باستا بوتانيسكا"، وهو طبق ابتُكر في نابولي.

أما مكوّنات هذا الطبق فهي: الطماطم، الزيتون، القبار، الأنشوجة، الثوم، الفلفل الحار، زيت الزيتون البكر الممتاز ورشّة ملح.

منذ أربعين عامًا، تنجح تيريزا إيزو، صاحبة المطعم، بجذب الزبائن والسبب، أنّها تستخدم ذات وصفة والدتها التي أسّست المطعم قبل نحو 100 عام.

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