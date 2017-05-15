دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، إلى أن بلاده لم تتضرر كثيراً بالهجوم الإلكتروني الذي لا يزال مستمراً حول العالم باسم "WannaCry"، وفقاً لما نقلته وكالة سبوتنيك الرسمية.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي بالصين مع نظيره شي بينغ، الإثنين: "الجن الذي أخرجته أجهزة الأمن من القارورة قد يسبب الأضرار لصانعيه أنفسهم، ينبغي مناقشة هذا على المستوى السياسي،" مشيراً إلى أن الولايات المتحدة جلبت بهذا الضرر على نفسها.

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وقال الرئيس الروسي وفقاً لما نقلت الوكالة: "في ظروف عندما نشهد في أكبر المراكز السياسية والاقتصادية زيادة في عوامل عدم اليقين، لنقل مثلا في الولايات المتحدة مستمرة، كما نرى صراع سياسي داخلي، الأمر الذي يخلق توترا معينا ليس فقط في السياسة بل وفي الاقتصاد".

وقد استخدم القراصنة برامج خبيثة تعرف باسم "برامج الفدية" أو "ransomware" لإقفال ملفات الكمبيوترات المتضرّرة ومنع مستخدميها من الدخول إليها إلا بعد دفع فدية بلغت 300 دولار بعملة البيتكوين الرقمية، بهجمات طالت 200 ألف جهاز كمبيوتر عبر حوالي مائة دولة بالعالم، وسميت الهجمات بـ ""WannaCry.

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يأتي هذا في وقت لامت فيه جهات وخبراء أمن إلكتروني وكالة الأمن القومي الأمريكية على استخدامها للثغرات بأنظمة تشغيل "ويندوز" وعدم تنبيهها لمايكروسوفت بجود هذا الضعف إلا قبل ثلاثة أشهر، في وقت نشرت فيه إلى العلن هذه الأساليب التي استخدمتها الوكالة على أيدي قراصنة.

ومن جهة أخرى، أشار بوتين إلى التعاون الروسي مع الصين سيتوسع في مجال الأبحاث الفضائية، بما يضم ذلك تصدير محركات الصواريخ الفضائية إلى الصين.