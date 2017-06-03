الأمم المتحدة تقرّ عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أجمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إقرار عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية، الجمعة، بعد تنفيذ النظام الحاكم لتجارب إطلاق صواريخ بالستية للمرة التاسعة خلال هذا العام.

وقد أضاف القرار الجديد المزيد من العقوبات على الدولة واستنكرت الدول الأعضاء استمرار كوريا الشمالية في برنامجها النووية والبالستية.

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وتتضمن العقوبات الجديدة حظراً للسفر وتجميد أصول ومصالح عدد من المسؤولين رفيعي المستوى بالإدارة الكورية الشمالية، ممن يُعتقد بانخراطهم في تلك البرامج، وفقاً لما نص عليه القرار.

ورغم أن التمارين العسكرية للولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية كانت موضعاً للانتقاد، إلا أن السفيرة الأمريكية للأمم المتحدة، نيكي هيلي حثت مجلس الأمن على فرض العقوبات الجديدة، قائلة: "إن مجلس الأمن يجب أن يبعث برسالة واضحة اليوم إلى كوريا الشمالية، توقفوا عن إطلاق الصواريخ الباليستية وإلا ستواجهون العواقب."

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لكن نائب السفير الروسي للأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف، انتقد التصرف الأمريكي الفردي بإضافة ثلاث مؤسسات روسية ومواطن على اللائحة السوداء، لتستنكر روسيا تصرفات كوريا الشمالية وتضيف إليها انتقاداً للجيش الأمريكي بمعاداة كوريا الشمالية.

ويظن خبراء بأن ازدياد التواجد العسكري الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية، يصعّد من حدة الأمور، إذ قالت بيونغ يانغ في بيان لها: "إن الإمبريالية الأمريكية المشابهة للعصابات تبذل أقصى جهودها اليائسة لإشعال حرب نووية رغم التحذيرات المتكررة."