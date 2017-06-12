أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال السناتور الجمهوري، جون ماكاين، إن تعامل باراك أوباما مع السياسة الأمريكية الخارجية كانت أفضل مقارنة مما يحصل مع إدارة ترامب.

أتت تصريحات ماكاين خلال مقابلة نشرت، الأحد، رغم وصفه إدارة باراك أوباما خلال توليه الرئاسة بـ "العاجزة،" وبعد منافسته لأوباما أيضاً في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2008.

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وقال ماكاين بمقابلته مع الغارديان إن تعامل أوباما كان أقوى "عندما تؤخذ القيادة الأمريكية في الحسبان."

وبدا على ماكاين الاستياء عندما سئل عن رسالة ترامب إلى المملكة المتحدة، ليتلقى ترامب انتقاداً واسعاً على ساحة السياسة العالمية، بعد مهاجمته عمدة لندن، صادق خان عبر تويتر، بعد الهجمات التي تعرضت لها العاصمة مؤخراً، ليدعو خان وسياسيون بريطانيون الحكومة إلى إلغاء زيارة ترامب إلى المملكة المتحدة.

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وقال ماكاين: "ما هي الرسالة التي نوجهها؟ إن الرسالة تتمثل بأن أمريكا لا تود القيادة،" مضيفاً بقوله: "لستُ متأكداً من القيادة الأمريكية سواءٌ كانت في سيبيريا أو أنتاركتيكا."

وقد أرسلت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، دعوة لترامب بعد أسبوع من تنصيبه للرئاسة الأمريكية، في خطوة تعرضت للانتقادات ببريطانيا، ولم يعلن عن موعد رسمي للزيارة.