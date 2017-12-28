بوتين: انفجار سان بطرسبرغ "هجوم انتحاري"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الانفجار الذي شهدته مدينة سان بطرسبرغ، الأربعاء، بـ "الهجوم الإرهابي".

ودعا بوتين خلال حديث له مع مسؤولين بالجيش إلى إجراء تحقيق كامل حول الانفجار، ونقلت وكالة "تاس" بأن لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية ستبحث في القضية.

وقد أدى الانفجار بمتجر في المدينة الروسية إلى جرح أكثر من 12 شخصاً، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية، فيما أظهرت التحقيقات الأولية العثور على جهاز تفجير في الموقع احتوى على 200 غرام من مادة "TNT"، الجهاز وُضع بخزانة داخل متجر "Perekrestok" الواقع داخل مجمع ترفيهي، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء "ريا" الروسية.

وقد استهدفت سان بطرسبرغ لانفجار واحد على الأقل هذا العام، حيث قتل 14 شخصاً وجرح العشرات بعد تفجير انتحاري لقنبلة في نظام مترو الأنفاق التابع للمدينة في الثالث من إبريل/نيسان عام 2017، وقد ربط الهجوم بالإرهاب، حيث وقع داخل قطار للمسافرين داخل نفق في مركز المدينة.

هذا وقد أحبطت معلومات زوّدتها الاستخبارات الأمريكية مؤخراً لنظيرتها الروسية، محاولة تفجير كاتدرائية في سان بطرسبرغ، التفاصيل: بوتين يشكر ترامب لتوفيره معلومات حالت دون هجوم إرهابي