اعتقال والدين بعد وفاة ابنتهما المحتجزة لـ 15 عاماً

طوكيو، اليابان (CNN)-- اعتقلت السلطات اليابانية زوجين بعد العثور على جثة ابنتهما الهزيلة والتي بدا وأنهما احتجزاها في غرفة تخلو من النوافذ لخمسة عشر عاماً، الثلاثاء.

وبلغ وزن أريري كاكيموتو، 33 عاماً، أقل من 20 كيلوغراماً، أي ما يساوي وزن طفل بعمر الرابعة، عندما اكتشفت جثتها، السبت، وفقاً لما ذكرته الشرطة، وبدت أسباب الوفاة الأولية لتعرضها للبرد.

وذكرت الشرطة بأن ياسوتاكا، 55 عاماً، ويوكاري كاكيموتو 53 عاماً، عاشا في منطقة أوساكا، في الجز الأوسط من اليابان، واحتفظا بابنتهما في بناء غير مرفق بالتدفئة متصلٍ بمنزليهما.

دعوى قضائية بامريكا: مرحّلون صوماليون تركوا للتبول على أنفسهم

وتم العثور على أجهزة مراقبة بالكاميرا في البناء بالإضافة إلى مرحاض ونظام تكييف كهربائي، وحبسا ابنتهما منذ بلوغها 16 عاماً، وفقاً لما ذكره الوالد للشرطة، وأضاف بأنهما زوداها بوجبة واحدة من الطعام يومياً وأجبراها على شرب الماء من خلال أنبوب.

وأشار الزوجان إلى أن سبب احتجازهما لابنتهما يعود إلى عنفها المصاحب لاضطراب عقلي، أما سبب الاعتقال فيعود إلى تركهما للجثة.

ماذا تعرف عن حقيقة التحرّش الجنسي حول العالم؟

وسيتاح للسلطات احتجاز الزوجين لمدة 23 يوماً منذ تاريخ الاعتقال لتوجيه التهم، ويتوقع ظهور المعى عليهما بأول جلسة للمحاكمة بعد عدة أشهر من صدور أي اتهامات رسمية.

وتظهر هذه القضية "وصمة العار" المرتبطة بالأمراض العقلية في المجتمع الياباني، وفقاً لما ذكره بروفيسور علم الاجتماع في جامعة "ريتسوميكان" في كيوتو، كوهي ياماماتو، لكنه شدّد بأن هذا العار يرافق العديد من المجتمعات، ولا تنفرد به اليابان وحدها