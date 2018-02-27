موقوف ثامن في قضايا "الفساد" المتعلقة بنتنياهو

القدس (CNN) -- أجرت الشرطة الإسرائيلية عملية توقيف هي الثامنة من نوعها، تتعلق باتهامات الفساد التي تطال الدائرة المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ قبض على المستشار الإعلامي الإسرائيلي، إيلي كمير، وتعرض للاستجواب للاشتباه بارتكابه جريمة في القضية "4000."

وقالت الشرطة الإسرائيلية وهيئة الأوراق المالية الإسرائيلية في بيان مشترك، إنه تم القبض على كامير، الأحد واستجوبته "بحذر"، للاشتباه به بأنه ارتكب جريمة في قضية "الملف 4000".

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واعتقل كامير من قبل في قضية خامسة تضم من كانوا مقربين من رئيس الوزراء، ولكن تم الإفراج عنه من هذا التحقيق بعيد اعتقاله بعد وقت قصير.

وقال محامي كامير، في مستندات المحكمة، إن موكله قد أدلى بشهادة بالفعل في عام 2016، فيما يتعلق بقضية تخص شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" وأنه لم يتم اعتقاله في ذلك الوقت. وأصر محاميه على أنه لم يفعل شيئا خاطئا وأن القضية الجديدة كانت وسيلة للضغط عليه في تحقيقات أخرى.

قضايا فساد جديدة حول نتنياهو تطال أقرب المقربين منه

وتنطوي قضية "ملف 4000" على العلاقة بين شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" برئاسة شاؤول إلوفيتش وهو صديق مقرب من نتنياهو، مقابل رشاوي لتغطية إعلامية داعمة لنتنياهو.

ولم يتم تحديد نتنياهو كمشتبه فيه في القضية "4000"، كما سبق أن شدد شخصيا على براءته من جميع الادعاءات ضده. وتقول الشرطة إن هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى نتانياهو بتهمة الرشوة والاحتيال وخرق الثقة في قضيتين منفصلتين تعرفان بالقضية "1000" و"2000".