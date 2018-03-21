منظمة "OPCW": تحليل الأدلة من سالزبوري سيتطلب 2-3 أسابيع

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية "OPCW"، الأربعاء، إن فريقها في مدينة سالزبوري البريطانية، سيحتاج "ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع" لتحليل العيّنات من غاز الأعصاب الذي استخدم بمحاولة اغتيال جاسوس روسي سابق وابنته.

وقد تعرّض جاسوس روسي برفقة ابنته إلى محاولة اغتيال بغاز أعصاب في مدينة سالزبوري البريطانية، في وقت وجهت فيه بريطانيا أصابه الاتهام نحو روسيا، وبالأخص اتهام جونسون لضلوع بوتين مباشرة بإصدار أمر الاغتيال.

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وعلى إثر الحادثة قامت بريطانيا بسحب 23 دبلوماسياً روسياً من لندن، الأربعاء، بالإضافة إلى قرارات أخرى، لتقوم روسيا السبت، باتخاذ قرار مماثل بسحب العدد ذاته من الدبلوماسيين البريطانيين من موسكو، إلى جانب قرارات أخرى أيضاً.

وقد أعلنت بريطانيا قدوم خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لمعاينة أدلة من موقع الحادث في سالزبوري، التفاصيل: بريطانيا: خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سيعاينون أدلة من سالزبوري