بريطانيا: خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سيعاينون أدلة من سالزبوري

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال وزير الخارجية البريطانية، بوريس جونسون، الأحد، إن خبراء من منظمة حظر الاسلحة الكيماوية "OPCW" سيعانون أدلة في حادثة تسميم جاسوس روسي ببريطانيا في مختبر دولي، خلال مقابلة له مع قناة "BBC".

وذكر جونسون غن الفريق سيأتي إلى المملكة المتحدة، الإثنين، ليعانوا الأدلة، قائلاً: "غداً سياتي فريق تقني من OPCW من لاهاي إلى المملكة المتحدة، وسنشاركهم العينات، وسيختبرونها في المختبرات التي تحظى بأعلى سمعة دولية."

كما قال جونسون " نملك أدلة بأنه وخلال عشر سنوات لم تحقّق روسيا بشأن إيصال غازات الأعصاب بغرض الاغتيالات، بل أيضاً بصنع غاز نوفيتشوك وتخزينه."

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هذا وقد تعرّض جاسوس روسي برفقة ابنته إلى محاولة اغتيال بغاز أعصاب في مدينة سالزبوري البريطانية، في وقت وجهت فيه بريطانيا أصابه الاتهام نحو روسيا، وبالأخص اتهام جونسون لضلوع بوتين مباشرة بإصدار أمر الاغتيال، وعلى إثر الحادثة قامت بريطانيا بسحب 23 دبلوماسياً روسياً من لندن، الأربعاء، بالإضافة إلى قرارات أخرى، لتقوم روسيا السبت، باتخاذ قرار مماثل بسحب العدد ذاته من الدبلوماسيين البريطانيين من موسكو، إلى جانب قرارات أخرى أيضاً.

واتهم السفير الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير شيزوف، بريطانيا، بصناعة الغاز السام، لاغتيال سيرغي سكريبال، مشيراً إلى احتمالية ضلوع مركز "Porton Down" البريطاني للأبحاث المتخصصة بدراسة الأسلحة الكيماوية، لكنه ذكر بأنه لا يملك دليلاً ليدعم حجّته، خلال مقابلة مع قناة "BBC".

وقال شيزوف، إن سيرغي سكريبال، الجاسوس السابق الذي وقعت محاولة اغتياله ببريطانيا، "خائن"، لكن روسيا "اقتربت من نسيانه."

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وقال شيزوف بالمقابلة: "لقد عاش في بريطانيا لثمانية اعوام، قبل إصدار عفو رسمي بحقه بقرار رئاسي، ما يعني بانه، وبصرف النظر عن الطريقة التي قد ننظر فيها إليه أخلاقياً، إلا أنه ومن وجهة نظر قانونية، فإن الدولة الروسية لم تملك أي ضغينة ضده."

وأضاف قوله: "يجب أن أضيف أيضاً بأن ابنته يوليا هي مواطنة روسية، لذا يجب علي أن أنوّه إلى الاختراقات العديدة من الجانب البريطاني، بأن أشدد على الانتهاك الصارخ لاتفاقية القنصليات بعدم السماح للدبلوماسيين الروس والمسؤولين بالقنصلية بمقابلة مواطن روسي يقبع بالمستشفى حالياً."