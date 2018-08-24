ما يمكن استخلاصه من رسالة زعيم داعش المزعومة؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— نشرت وكالة أعماق، الذراع الإعلامية لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" رسالة صوتية نسبت لأبوبكر البغدادي، زعيم التنظيم، تطرق فيها للحديث عن عدد من المواضيع والتطورات الأخيرة في المنطقة والعالم، ولكن إن صح هذا التسجيل فماذا يمكن استخلاصه؟

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سام كيلي، مراسل شبكة CNN للشؤون الدولية، لفت إلى أن هذه الرسالة إن صحت ينظر إليها كـ"نداء ناجم عن اليأس، نداء للجنود وتذكيرهم أنه وحتى إن تكبدت ما يسمونه بدولة الخلافة لخسائر فادحة إلا أن التنظيم والأيدولوجية لا تزال موجودة."

وتابع كيلي قائلا: "البغدادي أراد التأكيد على أنه لا يزال في اللعبة حتى وإن كان فارا ومختبئا، وندائه لم يقتصر على المقاتلين الذين لا يزالون في العراق وسوريا ويبلغ عددهم نحو 30 ألفا وفقا لتقارير استخباراتية غربية، بل يشمل أيضا الذئاب المنفردة في أوروبا والغرب."

وألقى كيلي الضوء على أنه ومقارنة "بتنظيم القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن فإننا رأينا أن هناك من تمكن من الوصول وملئ الفراغ القيادي، وهناك فارق مقارنة مع داعش حيث أن البغدادي نصّب نفسه خليفة لدولة الخلافة المزعومة، وفي حال تمكنت قوات الكوماندوز الأمريكية من الوصول إليه وقتله على غرار ما حصل لبن لادن فإن تنظيمه سيكون بحال جسد قطع رأسه."