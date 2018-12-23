جنرال متقاعد يبين لـCNN ماذا تعنيه استقالة شخص مثل ماتيس

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال الجنرال المتقاعد، مارك هيرتلينغ، محلل الشؤون العسكرية بشبكة CNN إن استقالة شخص مثل جيمس ماتيس من منصبه كوزير للدفاع الأمريكي، وهو شخص تربى في أخضان العسكرية والنظام يعني أن هناك خللا ما.

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وأوضح هيرتلينغ قائلا: "هذا الرئيس لا يريد أن يخالفه في الرأي أحد، ولا يريد من أحد أن يتحداه ولا يريد رؤية الأمور من خارج فقاعته وأفكاره الأيدولوجية، وهذا هو التحدي، أعتقد أن الوزير ماتيس وصل إلى مرحلة بعد أن حاول أفضل ما يمكنه وقال لا أستطيع القيام بذلك بعد الآن.."

وتابع قائلا: "المثير للاهتمام هنا هو أن هذا نوع آخر من الاستقالات الوزارية أو أي من الاستقالات الأخرى، لأن الوزير ماتيس تربى في ثقافة عسكرية وهذا يعني أن الاستقالة تأتي عندما لا تستطيع إما القيام بما يأمرك به مديرك لكونه غير أخلاقي أو غير قانوني أو أن لديك اختلافا كبيرا بوجهة النظر وبعدها توازن بين خيار الاستمرار بخدمة المنظمة أو القول إني ذاهب".

وأضاف: "عندما يقول شخص مثل ماتيس إنه ذاهب، فإن هناك خللا ما وهناك الكثير من الأمور في هذه الإدارة فيها خلل، ومن وجهة نظري أعتقد أن أمننا القومي أهم بكثير من النزعات المزاجية للرئيس".