مون يرد على كيم بـ"رسالة الإخلاص": تغير الكثير في عام واحد

نشر الأحد ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2018

(CNN)-- رد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه- إن، الأحد، على الرسالة التي تلقاها من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ونشر مون رسالة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ما ورد إليه من كيم بمناسبة قرب حلول العام الجديد 2019.

وفي رسالته قال مون: "لقد أرسل الرئيس كيم خطاباً قبل حلول العام الجديد. إنه يخبرنا أن شعبنا قد ابتعد عن خطر الحرب، وتوصل إلى علاقة من المصالحة والثقة بشكل لا رجعة فيه".

ولفت مون إلى "حزن" كيم بسبب عدم انعقاد اجتماع سول، مضيفا في معرض حديثه عن رسالة الزعيم الكوري الشمالي: "مرة أخرى يعلن علنا ​​عن استعداد نشط لتنفيذ الاتفاقات بين الكوريتين والولايات المتحدة".

وأضاف مون: "يسعدني جداً أن أرى استعداد الرئيس كيم للالتقاء في العام الجديد في كثير من الأحيان؛ لحل المسائل العملية المتعلقة بالسلام والازدهار ومسألة نزع السلاح النووي".

وتابع: "إذا اجتمعنا بإخلاص، فلا يوجد شيء لا يمكننا تحقيقه. استغرق الأمر وقتًا طويلاً للوصول إلى هنا وتغير الكثير في عام واحد"، مضيفا: "سيكون هناك الكثير من الصعوبة في المستقبل. ومع ذلك، سيتم فتح عقولنا وفقًا لمدى الجهد الذي نبذله. لا يزال ترحيبنا بالرئيس كيم على حاله".

واستكمل مون رسالته ردا على الزعيم الكوري الشمالي: "أشكرك على إرسال هذه الرسالة الدافئة في خضم نهاية مشغولة من السنة. وستكون هذه أخبار سارة لشعبنا أيضا، الذي كان لديه فضول بشأن تأجيل الزيارة المتبادلة. آمل أن يكون جميع أفراد أسرتك يتمتعون بصحة جيدة ويأملون في رؤيتك في العام الجديد".