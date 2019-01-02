ترامب بهجوم لاذع على جنرال متقاعد انتقده: أوباما طرده مثل الكلب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على انتقادات وجهها له الجنرال المتقاعد، ستانلي ماكريستال، قائلا إن الأخير طُرده الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما "مثل الكلب".

رد ترامب جاء بأول تغريدات له بالعام الجديد، حيث قال: "الجنرال ماكريستال طرد مثل الكلب من قبل أوباما، مهمته الأخيرة كانت إخفاقا تاما، ومعروف بفمه الكبير والغبي. محب لهيلاري".

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وكان ماكريستال وهو جنرال بأربعة نجوم قال في مقابلة مع قناة ABC الأمريكية حول استقالة وزير الدفاع، جيمس ماتيس: "إذا كان لدينا شخص غير اناني ومتفان يستقيل من منصبه ويبتعد عن كل المسؤولية التي يشعر بها تجاه كل عسكري في قواتنا ويقوم بذلك بصورة علنية، يتوجب علينا الوقوف هنا والقول: حسنا لماذا فعل ذلك؟ يتوجب علينا السؤال ما طبيعة القائد الأعلى للقوات المسلحة التي دفعت برجل بحرية صالح للابتعاد هكذا؟".

وفي رد على سؤال إن كان ترامب صادقا، قال ماكريستال: "لا اعتقد أنه يقول الحقيقة"، وحول إن كان الرئيس الأمريكي غير أخلاقي؟ قال الجنرال المتقاعد: "أعتقد أنه كذلك".