نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال الجنرال الأمريكي المتقاعد، ستانلي ماكريستال، إن استقالة جيمس ماتيس من منصبه كوزير للدفاع تحت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدفعنا للتوقف لحظة والنظر فيما دفع "رجل بحرية صالح" مثل ماتيس للقيام بذلك؟.

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جاء ذلك في مقابلة أجراها ماكريستال وهو جنرال بأربعة نجوم مع قناة ABC حيث قال: "إذا كان لدينا شخص غير اناني ومتفان يستقيل من منصبه ويبتعد عن كل المسؤولية التي يشعر بها تجاه كل عسكري في قواتنا ويقوم بذلك بصورة علنية، يتوجب علينا الوقوف هنا والقول: حسنا لماذا فعل ذلك؟ يتوجب علينا السؤال ما طبيعة القائد الأعلى للقوات المسلحة التي دفعت برجل بحرية صالح للابتعاد هكذا؟".

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وفي رد على سؤال إن كان ترامب صادقا، قال ماكريستال: "لا اعتقد أنه يقول الحقيقة"، وحول إن كان الرئيس الأمريكي غير أخلاقي؟ قال الجنرال المتقاعد: "أعتقد أنه كذلك".

وتابع ماكريستال قائلا: "أود دعوة الأمريكيين للقيام بهذا الأمر مجددا، الوقوف أمام مرآن والقول: ما نعنيه نحن؟ هل أنا مستعد لرمي أو تجاهل أمور غير مقبولة يقوم بها أشخاص فقط لأنهم تمكنوا من تحقيق أمور أخرى؟.."