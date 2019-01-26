ما هي "كلمة السر" التي تمكنت فيها نانسي بيلوسي من كسر دونالد ترامب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—رأى العديد من المراقبين للأحداث السياسية الداخلية بواشنطن، أن توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لقرار يفك بموجبه الإغلاق الحكومي، على أنه انتصار لنانسي بيلوسي، الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الأمريكي.

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ولكن ما السر وراء تمكن بولوسي من إجبار ترامب على توقيع القرار؟ الإجابة بسيطة وتتمثل بأنها قالت لا (رفضت طلب ترامب تمويل جدار ضد الهجرة غير الشرعية والذي تبلغ قيمته 5.7 مليار دولار)، وحافظت على موقفها.

مفتاح قول أمر ما بصورة حاسمة هو، أولا الالتزام به وثانيا دعمه باستمرار، وهذا ما رأيناه بصورة جلية بصفوف الديمقراطيين الذين لم نسمع مطلقا منهم وجود نية لتقديم تنازلات لترامب فيما يتعلق بموضوع تمويل الجدار.

بيلوسي ومنذ بداية الاحتقان حول ملف الجدار، أصرت على أنها لن تدخل أو أي أحد من الديمقراطيين بأي نوع من المفاوضات حول هذه القضية رغم ما كان سيترتب على ذلك من إغلاق للحكومة والذي استمر 35 يوما، وهو الإغلاق الذي يعتبر الأطول بالتاريخ الأمريكي.

ويذكر أن القرار الذي وقعه الرئيس الأمريكي لا يتضمن طلب ما قيمته 5.7 مليار دولار، لتمويل لبناء الجدار، إلا أن القرار يتيح كسر الإغلاق لثلاثة أسابيع فقط، وبالتحديد إلى الـ15 من فبراير/ شباط المقبل، وقد يعود بعدها الإغلاق قائما.