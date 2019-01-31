المتحدثة باسم البيت الأبيض: الرّب أراد ترامب رئيسا ولهذا أصبح كذلك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنها تعتقد أن "الرّب" أراد دونالد ترامب أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا أصبح ترامب كذلك بعد انتخابات 2016، على حد تعبيرها.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها ساندرز مع قناة CBN، حيث قالت وفقا لنص المقابلة الذي نشرته المحطة: "اعتقد أن الرّب يوجهنا جميعا لملئ أدوار مختلفة في أوقات مختلفة واعتقد أنه (الرّب) أراد أن يصبح ترامب رئيسا، ولهذا هو (ترامب) هناك الآن".

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وتابعت المتحدثة قائلة: "اعتقد أنه (ترامب) أدى عملا كبيرا في دعم العديد من الأمور التي تهم المؤمنين"، ملقية الضوء على أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا لن يهدد المسيحيين، حيث قالت: "الرئيس أوضح أننا سندعم المسيحيين وأننا سندعم الأكراد".

وأشارت ساندرز في تعليق على الانتقادات التي انهالت على ترامب بسبب مشروع بناء الجدار على الحدود الجنوبية للبلاد، قائلة: "فكرة حماية شعب بلدك وهو الواجب الأساسي في كون المرء رئيسا للولايات المتحدة".

وحول وصف نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، لفكرة انشاء الجدار بأنها "غير أخلاقية"، قالت ساندرز: "القول إن هذا الأمر غير أخلاقي تهمة سخيفة".