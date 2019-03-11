دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الحكومة الصينية منع استخدام جميع طائرات بوينغ 737 ماكس 8، بعد تحطم طائرة إثيوبية الأحد، ما أدى إلى مقتل جميع من عليها وعددهم 157.

وقالت هيئة الطيران المدني في الصين إن هذا الإجراء مستمر حتى الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي، لأنه "لا تساهل مع جميع ما يتعلق بمخاطر الأمان".

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وكانت إثيوبيا قد أعلنت منع طيران جميع طائرات بوينغ 737 ماكس 8، كإجراء احترازي إضافي، فيما تستمر عمليات التحقيق في الحادثة.

وتمتلك الصين واحدا من أكبر أساطيل طائرات بوينغ 737 ماكس 8، بعدد طائرات يصل إلى 97 طائرة.