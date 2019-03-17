ما سر إشارة أداها المتهم بهجوم نيوزلندا بأصابعه أمام المحكمة؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أثارت إشارة قام بها برينتون تارانت، المتهم بهجوم المسجدين في نيوزيلندا، خلال وقوفه أمام القضاء العديد من التساؤلات والتكهنات حول ما معناها ودلالاتها حتى أن البعض ذهب إلى التكهن باحتمالية أنها إشارة لبدء أمر ما مخطط له، فما حقيقة هذه الإشارة؟

الإشارة كما تظهر عبارة عن تشكيل حلقة بإصبعي السبابة والإبهام مع مد الأصابع الثلاثة الباقية بشكل متطاول، وهي إشارة تستخدمها جماعة "تفوق البيض" العنصرية ووظفتها في إشارات ذات معاني برزت العام 2017 بين النشطاء الموالين لهذه الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإشارة في الأصل كانت ترمز للمصطلح "OK" أي أن "كل شيء على ما يرام" وانتشرت غالبا للدلالة على ذلك بين الغطاسين وفي أحيان أخرى استخدمت للدلالة على "وفرة المال" ولا تزال تستخدم كذلك، إلا أن توظيفها من قبل هذه الجماعة جاء بمعنى "O-KKK" في إشارة إلى جماعة KKK (Ku Klux Klan) وهي جماعة كراهية تؤمن بتفوق العرق الأبيض أسست العام 1865 ومقرها في أركانساس بأمريكا.

01:15 ماذا قال القاضي لمنفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا بأول ظهور له؟

والإشارة تستخدم بصورة أخرى ذات المعنى ذاته بـ"تفوق العرق الأبيض" حين أن الأصابع الثلاثة الممتدة ترمز إلى الحرف "W" باللغة الإنجليزية في إشارة إلى كلمة "White" أي "أبيض".

ويذكر أن المتهم البالغ من العمر 28 عاما، كان قد نشر بيانا مكونا من 87 صفحة على صفحته بفيسبوك وأرسل منه نسخة لمكتب رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا اردينز، قبل تنفيذ هجومه، مملوء بخطابات كراهية وعنصرية ضد المسلمين والمهاجرين.