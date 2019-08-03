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كابول، أفغانستان (CNN)-- قال مسؤولون إن ممثلي الولايات المتحدة وحركة طالبان سيبدأون جولة جديدة من مفاوضات السلام الأفغانية في الدوحة بقطر، السبت، على أمل التوصل إلى اتفاق.

وأعلن الممثل الخاص للولايات المتحدة زلماي خليل زاد، في تغريدة على تويتر، أن "طالبان تشير إلى أنها ترغب في إبرام اتفاق" و"أننا مستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد".

وبعد اختتام ما سماه "زيارتي الأكثر إنتاجية لأفغانستان منذ تولي هذا المنصب"، سافر خليل زاد إلى الدوحة عبر إسلام أباد لاستئناف المحادثات مع طالبان، وأشار إلى أنه إذا كانت طالبان ستقوم بدورها فإن الولايات المتحدة ستفعل ذلك.

وتابع زاد في تغريدته، "نحن نتابع اتفاقية السلام # وليس اتفاقية الانسحاب؛ اتفاقية سلام تمكن الانسحاب. إن تواجدنا في # أفغانستان يعتمد على الظروف، وأي انسحاب سيكون قائماً على الظروف ".

وأكد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، أن المحادثات ستستأنف مع المسؤولين الأمريكيين في الدوحة، السبت.

ويتواجد المسؤولون الأمريكيون ومفاوضو طالبان في العاصمة القطرية للتوسط في وقف لإطلاق النار من شأنه أن يؤدي إلى اتفاق متسلسل للحوار، في البداية بين الولايات المتحدة وطالبان، ثم بين طالبان والحكومة الأفغانية.

وكانت الخارجية الأمريكية، أعلنت، الجمعة، تقليص بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابول، بالإضافة إلى تقليص أعداد القوات الأمريكية في أفغانستان.