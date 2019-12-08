نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2019

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية أو ما يُعرف بـ"FBI" عن أول صورة للعسكري بسلاح الجو السعودي، محمد الشمراني، منفذ عملية إطلاق النار في قاعدة بينساكولا في فلوريدا والتي راح ضحيتها 4 قتلى (منهم الشمراني).

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي في منطقة جاكسونفيل، بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، أن الشمراني برتبة ملازم ثاني في سلاح الجو السعودي ويبلغ من العمر 21 عاما وكان طالبا طيارا في القاعدة.

وطلب الـFBI من أي شخص لديه معلومات عن أنشطة الشمراني بالاتصال على مكاتبهم، مؤكدا في الوقت ذاته على أنه لا توجد تهديدات حقيقية على المجتمع في محيط القاعدة الجوية الأمريكية.

وكانت السلطات الأمريكية قد أوقفت عددا من المواطنين السعوديين على ذمة التحقيق في الحادثة وفقا لمسؤول أمريكي بتصريحات لـCNN، الجمعة، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.