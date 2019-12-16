بعد موقفه من مسلمي الإيغور.. الصين تدعو مسعود أوزيل لزيارتها

بكين، الصين (CNN)-- دعت الصين لاعب أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل إلى زيارة إقليم شينجيانغ "للتمييز بين الصواب والخطأ"، وذلك على خلفية انتقادات اللاعب الألماني للحكومة الصينية على خلفية تقارير عن انتهاكات في حق مسلمي الإيغور في الإقليم.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ، الاثنين، أن أوزيل "أُعمي عن الحقيقة بسبب الأخبار المزيفة وتأثر ببعض الكلمات الخاطئة"، حيث انتقد الحكومة الصينية بسبب معاملتها للأقلية العرقية المسلمة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال الإيجاز الصحفي اليومي، الاثنين، أن أوزيل "لا يعلم أن الحكومة الصينية تحمي المواطنين الصينيين، بما في ذلك حرية المعتقد الديني لشعب الإيغور، وفقًا للقانون"، على حد وصف المتحدث.

وتابع المتحدث "يمكنني أن أخبره أن شينجيانغ الصينية تتمتع حاليًا بالاستقرار السياسي، والتنمية الاقتصادية، والوحدة الوطنية، والوئام الاجتماعي، وأن الناس يعيشون ويعملون بسلام" ، مشيرًا إلى أن "إجراءات الحفاظ على الاستقرار في البلاد حظيت بدعم من الشعب من مختلف المجموعات العرقية".

وكان مسعود أوزيل، وهو مسلم ألماني من أصول تركية، وصف مسلمي الإيغور في الصين بأنهم "محاربون يقاومون الاضطهاد"، موجهًا انتقادات للحكومة الصينية بسبب ما يتعرضون له.