دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن العالم الآن أكبر من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وأن هذا النظام قد "عفى عليه الزمن" على حد تعبيره.

جاء ذلك في كلمة القاها اردوغان في القمة الإسلامية التي تستضيفها ماليزيا، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "لقد انتهى عمر ذلك النظام الذي يترك مصير العالم الإسلامي الذي يبلغ تعداده سكانه 1.7 مليار نسمة لمزاج 5 الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي".

وتابع قائلا: "كلما حاولوا إسكاتنا، نقول فلسطين، وأراكان، وليبيا، والصومال، وسوريا، وكلما ضغطوا علينا أكثر نقول بصوتٍ أعلى: العالم أكبر من خمسة (في إشارة للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن)"، وفقا للأناضول.

وتناول أردوغان ما أشار إلى أنه "مؤامرات التي تحاك ضد تركيا" حيث قال: "لقد جربوا كافة الطرق من افتراءات، وانقلابات، وإرهاب اقتصادي لإسكات تركيا وخفض صوتها، لكننا لم نذعن لأي منها".