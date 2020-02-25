الصين تحكم على بائع كتب من هونغ كونغ بالسجن لمدة 10 سنوات

هونغ كونغ (CNN)-- عاقبت محكمة في مدينة نينغبو (شرق الصين)، بائع كتب بالسجن 10 سنوات بتهمة "توفير معلومات استخباراتية لأشخاص خارج البلاد بالمخالفة للقانون".

وقالت المحكمة، في بيان، إن غوي مينهاي، وهو بائع كتب في هونغ كونغ اختفى في ظروف غامضة في أواخر 2015 قبل أن يعود إلى السجن في حجز الشرطة الصينية، سيتم تجريده من حقوقه السياسية لمدة 5 سنوات، بعد إدانته في الاتهامات الموجهة إليه.

وتم إصدار الحكم خلال جلسة استماع للمحكمة، يوم الإثنين. وأضافت المحكمة أنه مينهاي أقر بأنه مذنب في الاتهامات وسيتخلى عن حقه في الاستئناف.

وكان مينهاي، الذي أصبح مواطنًا سويديًا متجنسًا في أوائل التسعينيات، ناشرًا للكتب وكتب ونشر العديد من العناوين التي تنتقد القيادة الشيوعية في الصين.

كما كمان أحد بائعي الكتب في منطقة خليج كوزواي التجارية الواقعة في الجانب الغربي من هونغ كونغ، الذي اختفى في البداية من منزل عطلته في تايلاند وظهر لاحقًا في الصين، مما أثار تكهنات قوية حول اختطافه من قبل عملاء الحكومة الصينية.