وفيات فيروس كورونا تتجاوز 10 آلاف.. وأكثر من 247 ألف إصابة حول العالم

مستندات حصلت عليها CNN: خطة ترامب في مواجهة فيروس كورونا قد تمتد لـ18 شهرًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم لتصل إلى 10 آلاف و67 حالة وفاة، وفقًا لتحديثات الأرقام الخاصة بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عصر الجمعة، وسجلت أعداد الإصابات بالمرض، بحسب الجامعة، 247 ألف و400 إصابة بالمرض حول العالم.

واحتلت إيطاليا صدارة قائمة الدول الأكثر عددًا في وفيات فيروس كورونا مسجلة 3405 حالات، متفوقة على الصين التي انحسرت فيها أعداد الإصابات، حيث لم تسجل أي إصابات محلية لليوم الثاني على التوالي منذ تفشي المرض في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019.

ولم تسجل الصين التي أعلنت احتوائها لانتشار الفيروس، سوى 39 إصابة جديدة، لمواطنين عادوا من الخارج، في الوقت الذي سجلت فيه إيطاليا التي باتت أكبر بؤر الإصابة بالمرض في العالم 41 ألف و35 إصابة تركز أغلبها في إقليم لومباردي شمال البلاد.

وارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا، الجمعة، لتتخطى حاجز الألف وفاة، حتى الآن، حيث أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، وفاة 1002 شخص، نتيجة الإصابة بالمرض في البلاد، بزيادة قدرها 235 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت إسبانيا 19980 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها 2833 حالة جديدة، بحسب وزارة الصحة الإسبانية، في مؤتمر صحفي في مدريد، الجمعة.

وفي إطار إجراءات مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا، علقت وزارة الخارجية الأمريكية خدمات التأشيرات في جميع القنصليات والسفارات في كافة أنحاء العالم، وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان، الجمعة، أن القرار يأتي "استجابة للتحديات العالمية الكبيرة المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد".

الأردن بدوره أعلن حظرًا للتجول في كافة أنحاء البلاد، الجمعة، اعتبارًا من السبت 21 مارس آذار الجاري، وإغلاق جميع المحلات التجارية بمختلف أشكالها على أن يعلن الثلاثاء أوقات محددة للأردنيين لقضاء حوائجهم الضرورية وفقا لآلية محددة، بحسب بيان للحكومة الأردنية.

وسجلت إيران، التي أصبحت أكبر بؤر الإصابة بالوباء في آسيا، 149 حالة وفاة جديدة، الجمعة ، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1433 شخصًا، حسبما أعلن نائب وزير الصحة علي رضا ريسي على شاشة التلفزيون الحكومي.

وأضاف ريسي، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في، ارتفع بمقدار 1237 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 19644 حالة.