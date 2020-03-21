لا تلمس أي شيء..إرشادات لحماية المسافرين والركاب من فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك برازيليون في تظاهرة ليلية من نوافذ منازلهم، في الثامنة والنصف من مساء الجمعة (بالتوقيت المحلي)، لتحية جهود الطواقم الطبية العاملة في البلاد، في غضون مواجهتهم لوباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

ويوم الجمعة، أعلنت البرازيل حالة الطوارىء، فيما حظرت سلطات مدينتي ريو دي جانيرو وساوباولو التجمعات، تزامنا مع تصاعد حصيلة ضحايا كورونا.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة في البرازيل إن 11 شخصًا قد توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا، في حين ارتفعت الإصابات إلى 907 حالات.

ومع تزايد وتيرة الوباء في البلاد، واجه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو انتقادات شديدة، بسبب طريقة تعامله مع الأزمة. وسبق أن وصف بولسونارو فيروس كورونا بأنه "خيال".

وعبر نوافذ منازلهم، تشارك برازيليون في أداء الغناء والتصفيق. كما نشر العديد من الأشخاص مقاطع فيديو أظهرت هذه اللحظات مع عبارات شكر للطواقم الطبية، التي وصفوا أفرادها بـ"بالأبطال".. وهكذا جاء التفاعل: