ترامب يؤكد إصابة كاتي ميللر المتحدثة باسم نائبه بفيروس كورونا

شاهد.. مشادة كلامية بين ترامب وصحفي سأله عن فيروس كورونا

مستندات حصلت عليها CNN: خطة ترامب في مواجهة فيروس كورونا قد تمتد لـ18 شهرًا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن كاتي ميللر، المتحدثة باسم نائبه مايك بنس، هي موظفة البيت الأبيض التي أثبتت الفحوص إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال ترامب: "كاتي شابة رائعة، لقد اختبرت جيدًا لفترة طويلة من الزمن، ثم فجأة أصبحت (فحوصها) إيجابية اليوم".

ولم يستخدم ترامب اسمها الأخير في ملاحظاته، لكنه أكد لاحقًا أنه "شخص صحفي".

وقال الرئيس الأمريكي إن ميللر لم تكن على اتصال به، لكنه أشار إلى أنها على اتصال بنائبه مايك بنس.