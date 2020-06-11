واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— كشفت وثيقة صادرة عن مجلس الكونغرس الأمريكي، أن المفتش العام بوزارة الخارجية، ستيف لينيك، طرد من قبل الرئيس، دونالد ترامب قبل إكمال تحقيقات حول وزير الخارجية، مايك بومبيو ومكتبه.

وبينت الوثيقة أن لينيك كان يحقق في 5 قضايا حول "سوء تصرف" محتمل من بومبيو في وزارة الخارجية الأمريكية، منها سوء تصرف بأموال دافعي الضرائب، والنظر في قرار الوزير تعجيل صفقة أسلحة مع المملكة العربية السعودية بقيمة 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

وأضاف لينيك أنه وقبل قرار طرده الذي جاء وفقا لتوصية من بومبيو لترامب وفقا لوثيقة الكونغرس، تعرض لمضايقات من مساعد بارز لوزير الخارجية الأمريكي لحثه وقف التحقيق بموضوع صفقة الأسلحة مع السعودية.

وقال لينيك المشرعين الأمريكيين أنه أطلع المسؤولين بالخارجية الأمريكية على اثنتين من القضايا التي كان يعمل عليها وهي مزاعم سوء تصرف بومبيو وزوجته مع الموارد الحكومية بالإضافة إلى صفقة الأسلحة السعودية، مؤكدا أنه لم يطلب من المسؤولين إخفاء الأمر عن بومبيو.

ويذكر أن بومبيو نفى أن طرد لينيك من منصبه كان على خلفية القضايا التي كان ينظر فيها، قائلا إنه لم يكن على علم بالتحقيقات الجارية.