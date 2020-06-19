واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وصف وزير الخارجية مايك بومبيو معاملة الصين لمسلمي الأويغور، بأنها "انتهاك لحقوق الإنسان على نطاق لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية"، وذلك بعد أيام من ادعاء مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، في كتابه، أن الرئيس دونالد ترامب أعطى مباركته لزعيم الصين لمواصلة الاعتقالات الجماعية للأقلية المسلمة في شينجيانغ.

وقال بومبيو في تصريحات، خلال مشاركته في قمة كوبنهاغن للديمقراطية، الجمعة، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ، "اعطى الضوء الأخضر، لحملة قمع وحشية ضد المسلمين الصينيين، وهو انتهاك لحقوق الإنسان على نطاق لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية".

وبحسب ما ذكره جون بولتون في كتابه "كنت في الغرفة وحدث ذلك"، فإن الرئيس الصيني شرح لنظيره الأمريكي، خلال مشاركتهما في اجتماعات قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية في يونيو حزيران 2019، الأسباب التي دفعته لبناء معسكرات الاعتقال في حق مسلمي الأويغور، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي أيد نظيره الصين، معتبرًا أنه "الشيئ الصحيح الذي يجب فعله"، وفقًا لما ورد في الكتاب الذي حصلت CNN على نسخة منه.

وتقدر وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة الصينية احتجزت أكثر من مليون من الأويغور والكازاخستانيين من أصل قيرغيزى وأعضاء من الأقليات المسلمة الأخرى في معسكرات الاعتقال، حيث ورد أنهم يتعرضون "للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية مثل الاعتداء الجسدي والجنسي والسخرة والموت".

في نفس اليوم الذي بدأت فيه مقتطفات من كتاب بولتون في الظهور، وقع ترامب على قانون سياسة حقوق الأويغور لحقوق الإنسان، والذي من الممكن أن يسفر عن عقوبات أمريكية على الصين.