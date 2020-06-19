ترامب يُذكّر بـ"المثال الليبي" في رد جديد على كتاب بولتون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجددا على مستشاره السابق لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، وكتابه الذي تناول فيه عددا من القضايا والانتقادات لترامب وطريقة إدارته البلاد.

ترامب رد في تغريدة جديدة مساء الخميس، قائلا: "عندما مضى جون بولتون المجنون بتشويه الأمة وبغباء فادح قال إنه نظر إلى ’المثال الليبي‘ بالنسبة لكوريا الشمالية، انفجرت الأوضاع، كيم جونغ أون (زعيم كوريا الشمالية) الذي كنا قريبين من التوافق معه، أصبح بالستيا (كناية عن الغضب الشديد)، وكذلك صواريخه.."

وتابع ترامب قائلا: "لم يرد (كيم جونغ أون) بولتون بأي مكان قريب منه، تصريحات بولتون الأكثر غباء أدت لانتكاس سيء مع كوريا الشمالية، وحتى الآن أسأله: ’ما الذي كنت تفكر فيه؟‘ لم يكن لديه أي جواب واعتذر فقط، هذا كان في بداية الأمر، كان يتوجب علي طرده هناك حينها".

وكان ترامب قد رد في تغريدة سابقة، الأربعاء على كتاب بولتون، قال فيها: ""يتكون كتاب جون بولتون المجنون ’الممل للغاية‘ (وفقا لنيويورك تايمز) من الأكاذيب والقصص المزيفة. قال كل خير عني، خلال الطباعة، إلى اليوم الذي طردته فيه. أحمق ساخط وممل يريد فقط الذهاب إلى الحرب. لم يملك أي فكرة، كان منبوذا وتم التخلي عنه بسرور.. يا له من أحمق".

ونشرت وسائل الإعلام الأمريكية تفاصيل كتاب بولتون، بعد أن رفعت وزارة العدل دعوى قضائية في محكمة اتحادية يوم الثلاثاء، تزعم فيها أن كتاب بولتون المكونة من 500 صفحة "مليئ بالمعلومات السرية"، وقال المدعون إن بولتون تراجع عن عملية التدقيق الجارية في البيت الأبيض للكتاب.

ومن المفترض أن ينشر كتاب بولتون في الـ23 من يونيو/ حزيران الجاري، وكانت CNN قد حصلت على نسخة منه.