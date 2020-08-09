(CNN)-- وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أربعة أوامر تنفيذية يوم السبت، أحدها خصص 400 دولار أسبوعيًا لإعانات البطالة المُعززة، بعدما فشل الديمقراطيون والبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون مساعدات حفز الاقتصاد، في غضون أزمة فيروس كورونا.

وقال ترامب، لدى تواجده في ناديه للغولف في ولاية نيوجيرسي: "إنني أتخذ إجراءات لتقديم 400 دولار إضافي أو زيادة في الأسبوع ومزايا موسعة، 400 دولار".

وأضاف ترامب: "هذا سخاء، لكننا نريد رعاية شعبنا".

وتشمل الأوامر الثلاثة الأخرى التي وقعها إجازة ضريبية على الرواتب للأمريكيين الذين يتقاضون أقل من 100 ألف دولار في السنة، إضافة إلى تمديد وقف الإخلاء وتأجيل مدفوعات قروض الطلاب.

كما انتهز ترامب الفرصة لانتقاد الديمقراطيين، قائلاً: "نحن نفعل ذلك بدون الديمقراطيين. كان ينبغي أن نكون قادرين على القيام بذلك بسهولة معهم، لكنهم يريدون كل هذه الأشياء الإضافية التي لا علاقة لها بمساعدة الناس".

وقال ترامب إن الحكومة الفيدرالية ستدفع 75٪ من ذلك، تاركًا الأمر للولايات لدفع الـ 25٪ المتبقية. ولم يحدد من أين ستأتي الأموال الفيدرالية.

وعندما سأله أحد الصحفيين لماذا 400 دولار بدلاً من 600 دولار سابقًا، أجاب ترامب: "هذا هو المال الذي يحتاجون إليه، هذا هو المال الذي يريدونه، وهذا يمنحهم حافزًا كبيرًا للعودة إلى العمل".

ومضى يقول: "كانت هناك صعوبة مع الرقم 600، لأنه كان حقاً محبطًا".