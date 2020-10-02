(CNN)-- أعرب المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس دونالد ترامب زوجته ميلانيا، بعد إعلان إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وكتب منافس ترامب في الانتخابات الرئاسية، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، الجمعة، أنه وزوجته (جيل) يتمنيان شفاء الرئيس الأمريكي وزوجته سريعًا، قائلا: "سنواصل الدعاء من أجل صحة وسلامة الرئيس وعائلته".

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family.

يأتي هذا في وقت قال مسؤول كبير في حملة بادين الرئاسية، إنها لم تتلق تنبيها من حملة ترامب من احتمال تعرض بايدن للإصابة، بعد مناظرتهما سويًا قبل أيام.

وأضاف مسؤول حملة بايدن أنهم لا يعتقدون أن لديهم الكثير من المخاطر، لأننا "لم نكن قريبين منهم قط".

كان ترامب قد أعلن قبل ساعات إصابته وزوجته بفيروس كورونا، بعد وقت قصير من إعلان إصابة مستشارته هوب هايكس بعدوى الوباء.

وفي وقت سابق، قالت مُحللة الأمن القومي في CNN سامانثا فينوغراد، إن ترامب يقع ضمن فئة "عالية الخطورة"، بسبب عمره (74 عامًا) ووزنه، حيث يعاني من السمنة، التي تعتبر عامل خطر لأعراض مرض فيروس كورونا الأكثر حدة.