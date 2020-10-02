نشر الجمعة ، 02 أكتوبر / تشرين الأول 2020

"هذا ليس مفاجئا".. كبير المراسلين الطبيين بـCNN عن إصابة ترامب بكورونا

بعد إصابة ترامب بفيروس كورونا.. طبيبة لـCNN: الرئيس ضمن فئة عالية المخاطر

(CNN)-- قالت مذكرة داخلية لمجلس إدارة رابطة مراسلي البيت الأبيض للصحفيين، إنه يوجد "حالتان إضافيتان لكوفيد - 19 في البيت الأبيض".

وأوضحت المذكرة، التي حصلت عليها مراسلة CNN بريان ستيلتر، أنه يتم إخطار أعضاء وسائل الإعلام "حتى يتمكنوا من إصدار أحكام مستنيرة".

وحصل الصحفي الذي تم اختباره "كجزء من تجمع اليوم الداخلي" على نتيجة إيجابية أولية. وتلقى موظف بالبيت الأبيض يجلس في منطقة "الصحافة" بالجناح الغربي نتيجة إيجابية مؤكدة صباح الجمعة.

وجاء في المذكرة أن "جميع الصحفيين الآخرين الذين تم اختبارهم اليوم جاءت سلبية".

وقال مجلس رابطة المراسلين: "لا يمكننا التأكيد بشكل كاف على أهمية ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي والفطرة السليمة، خاصة في مجمع البيت الأبيض".

وأضاف المجلس انه "بالإضافة إلى ذلك، نطلب مرة أخرى من الصحفيين غير الموجودين في المجمع وليس لديهم مكان مغلق للعمل أن يمتنعوا عن العمل خارج البيت الأبيض في هذا الوقت".

وطوال جائحة كورونا، اتخذت جمعية المراسلين موقفًا استباقيًا أكثر من إدارة الرئيس دونالد ترامب وشجعت الصحفيين على اتخاذ احتياطات منطقية أثناء تغطية أخبار البيت الأبيض.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب إصابته وزوجته بفيروس كورونا، في وقت قال كبير موظفي البيت الأبيض إن الرئيس يعاني من "أعراض خفيفة".