(CNN)-- وصف مسؤول في البيت الأبيض حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها ذات "أعراض خفيفة" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، بعد إعلانه إيجابية إصابته وزوجته (ميلانيا).

وقال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، للصحفيين، الجمعة، إن ترامب في حالة معنوية جيدة، لكنه يعاني من أعراض خفيفة لفيروس كورونا.

وأوضح ميدوز: "الرئيس يعاني من أعراض خفيفة"، واصفاً إياه بأنه "في حالة معنوية جيدة" و"نشيط للغاية".

وذكر ميدوز أن "الشيء العظيم في هذا الرئيس ليس فقط هو استمراره في الالتزام بالعمل نيابة عن الشعب الأمريكي.. لدينا رئيس ليس فقط في منصبه، وسيبقى في منصبه، وأنا متفائل بأنه سيتعافى بسرعة كبيرة".

كان ترامب (74 عامًا) أعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا، بعد وقت قصير من إعلان إصابة مستشارته هوب هايكس بعدوى الوباء.

وفي وقت سابق، قالت مُحللة الأمن القومي في CNN سامانثا فينوغراد، إن ترامب يقع ضمن فئة "عالية الخطورة"، بسبب عمره (74 عامًا) ووزنه، حيث يعاني من السمنة، التي تعتبر عامل خطر لأعراض مرض فيروس كورونا الأكثر حدة.