نشر الأحد ، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020

بعد إصابته بكورونا.. إليك 3 شروط طبية يجب على ترامب استيفاءها قبل العودة للعمل

(CNN)-- زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون دليل، أنه "محصن" من فيروس كورونا، بعد تعافيه الواضح من الوباء، ودافع عن قراره بإلقاء خطاب أمام حشد في البيت الأبيض، أمس السبت، بعد أقل من أسبوع من مغادرته مستشفى.

وقال ترامب، في برنامج "Sunday Morning Futures" على قناة "فوكس": "يبدو أنني محصن".

وأضاف ترامب أنه يعتقد أنه سيكون محصنًا "ربما لفترة طويلة، ربما لفترة قصيرة، قد تكون مدى الحياة"، مشيرًا إلى أنه من غير الواضح مقدار المناعة التي يمكن أن يتوقعها الأفراد المصابون سابقًا بعد التعافي.

ولا يوجد دليل على أن الناس يتمتعون بالحصانة إذا أصيبوا مرة واحدة، وتحذر المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأشخاص على وجه التحديد من افتراض أنهم محصنون.

وذكر ترامب أن فريقه الطبي أبلغه بأنه "خالٍ" من فيروس كورونا، قبل أن يلقي خطابه يوم السبت.

وأشار إلى أنه كان يقف "في شرفة (وقت خطابه في البيت الأبيض). ربما كان أقرب شخص على بعد مائتي قدم، وكانا على العشب".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "حتى بالأمس، كنت أعرف أنني تعافيت" من الوباء.

وقال ترامب إنه "في حالة جيدة جدًا" للمضي قدمًا. ومن المقرر أن يسافر إلى فلوريدا يوم الاثنين، لحضور حملة انتخابية.