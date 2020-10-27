أردوغان يقاضي النائب الهولندي فيلدرز بعد تغريدة بكلمة واحدة وكاريكاتير

التوتر يتصاعد بين تركيا وفرنسا.. إلى أي مدى قد يصل وماذا سيجنيه أردوغان وماكرون؟

"لسنا خائفين".. الآلاف يتظاهرون في فرنسا بعد قطع رأس مدرس عرض رسوماً للنبي محمد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شكوى قضائية بحق زعيم حزب "الحرية" الهولندي اليميني خييرت فيلدرز على خلفية منشورات "مسيئة"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأفادت "الأناضول" بأن حسين أيدن محامي أردوغان قدم الشكوى للنيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة ضد فيلدرز، المعروف بهجومه على الإسلام، وأضافت أن "عريضة الشكوى المقدمة تستند على المادة 104 من الدستور التركي، التي تمنع توجيه إساءة لمنصب رئيس الجمهورية التركية".

وتابعت أنه جاء في عريضة الشكوى أن "العبارات التي استخدمها فيلدرز، بحق رئيس جمهوريتنا، مهينة وغير محترمة وتعد جريمة واضحة لنشرها علنا على وسائل التواصل الاجتماعي. وعليه نطالب بفتح دعوى قضائية بحق المشتبه".

وكان فيلدرز قد نشر في تغريدة عبر حسابه على تويتر، السبت الماضي، رسما كاريكاتوريا للرئيس التركي مرتديا قبعة على شكل قنبلة ومعها شعار حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، معلقا بكلمة واحدة هي "إرهابي".

وعلق فيلدرز على شكوى أردوغان ضده، قائلا إن "الرجل الذي يصفني بالفاشي وسبق أن وصف هولندا كلها بالفاشية وبقايا النازية، يوجه الآن اتهامات ضدي، لقد انقلب العالم رأسا على عقب، خاسر".

جاء ذلك وسط التوتر بين تركيا وفرنسا في الأيام الأخيرة بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الإسلام وتأييده نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد عقب قضية ذبح المدرس الفرنسي صامويل باتي الذي قام بنشر الرسوم، فيما شن أردوغان هجوما على ماكرون معتبرا أنه "فقد عقله"، وردت فرنسا باستدعاء سفيرها من تركيا، السبت الماضي.