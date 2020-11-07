جو بايدن في البيت الأبيض.. من هو الرئيس الأمريكي الـ46؟

نائب بايدن في البيت الأبيض.. من هي كامالا هاريس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، جو بايدن وكامالا هاريس بفوزهما في الانتخابات الأمريكية، قائلا إنه يتطلع إلى العمل معها.

وكتب ترودو، في حسابه عبر تويتر، السبت: "تهانينا، جو بايدن وكامالا هاريس، بلدانا صديقان وشريكان وحليفان مقربان".

وأضاف ترودو: "نتشارك في علاقة فريدة من نوعها على الصعيد العالمي. أنا أتطلع حقًا إلى العمل معًا والبناء على ذلك معكما".

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both.

وخلال فترة حكم ترامب، اتسمت علاقة رئيس الوزراء الكندي مع الرئيس الأمريكي، خصم بايدن في الانتخابات، بحالة من الشد والجذب. وتبادل الاثنان الانتقادات.

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي، هاجم ترامب، ترودو، ووصفه بأنه "ذو وجهان"، بعد تناقل فيديو ظهر خلاله رئيس الوزراء الكندي وهو يسخر منه.

واُلتقط الفيديو عندما كان رودو يتحدث مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وجرى ذلك في قصر باكينجهام على هامش اجتماع لقادة حلف شمال الأطلنطي (ناتو) في لندن.

وفي يونيو حزيران الماضي، تجددت حالة التوتر بين ترامب وترودو، عقب ظهور الأخير في وضع صامت، في رد فعل منه على تعامل الرئيس الأمريكي مع مظاهرات اجتاحت الولايات المتحدة، بعد مقتل جورج فلويد.

كان مؤشر CNN قد أظهر فوز بايدن، ليصبح الرئيس السادس والأربعين لأمريكا، بعد فوزه في ولاية بنسلفانيا، التي ولد فيها، مما جعله يتخطى 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز بالرئاسة.

وتمتلك بنسلفانيا 20 صوتًا في المجمع الانتخابي، وهو ما يعني أن إجمالي ما لديه حاليًا 273 صوتًا.