الساخر من ترامب.. رئيس وزراء كندا يهنىء بايدن وكامالا هاريس بالفوز في الانتخابات

العالم
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
الساخر من ترامب.. رئيس وزراء كندا يهنىء بايدن وكامالا هاريس بالفوز في الانتخابات الأمريكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، جو بايدن وكامالا هاريس بفوزهما في الانتخابات الأمريكية، قائلا إنه يتطلع إلى العمل معها.

وكتب ترودو، في حسابه عبر تويتر، السبت: "تهانينا، جو بايدن وكامالا هاريس، بلدانا صديقان وشريكان وحليفان مقربان".

وأضاف ترودو: "نتشارك في علاقة فريدة من نوعها على الصعيد العالمي. أنا أتطلع حقًا إلى العمل معًا والبناء على ذلك معكما".

وخلال فترة حكم ترامب، اتسمت علاقة رئيس الوزراء الكندي مع الرئيس الأمريكي، خصم بايدن في الانتخابات، بحالة من الشد والجذب. وتبادل الاثنان الانتقادات.

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي، هاجم ترامب، ترودو، ووصفه بأنه "ذو وجهان"، بعد تناقل فيديو ظهر خلاله رئيس الوزراء الكندي وهو يسخر منه.

واُلتقط الفيديو عندما كان رودو يتحدث مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وجرى ذلك في قصر باكينجهام على هامش اجتماع لقادة حلف شمال الأطلنطي (ناتو) في لندن.

قد يهمك أيضاً

الميكروفون مفتوح.. كاميرا ترصد لحظة سخرية قادة فرنسا وبريطانيا وكندا من ترامب

وفي يونيو حزيران الماضي، تجددت حالة التوتر بين ترامب وترودو، عقب ظهور الأخير في وضع صامت، في رد فعل منه على تعامل الرئيس الأمريكي مع مظاهرات اجتاحت الولايات المتحدة، بعد مقتل جورج فلويد.

كان مؤشر CNN قد أظهر فوز بايدن، ليصبح الرئيس السادس والأربعين لأمريكا، بعد فوزه في ولاية بنسلفانيا، التي ولد فيها، مما جعله يتخطى 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز بالرئاسة.

وتمتلك بنسلفانيا 20 صوتًا في المجمع الانتخابي، وهو ما يعني أن إجمالي ما لديه حاليًا 273 صوتًا.

قد يهمك أيضاً

ترودو يعترف بالحديث عن ترامب في "فيديو السخرية": علاقتي به جيدة

 

نشر
© 2020 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.