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نشر الأحد ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2020

يعتقد أنها سبب انتشار كورونا السريع.. بريطانيا تكتشف سلالة جديدة من الفيروس

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت الحكومة الألمانية، الأحد، إنها تخطط لتقييد السفر من وإلى المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، بسبب متغير فيروس كورونا الجديد.

وأضافت الحكومة الألمانية، في بيان: "بسبب طفرة الفيروس التاجي المبلغ عنها، تعتزم الحكومة الألمانية تقييد السفر بين ألمانيا وبريطانيا وبين ألمانيا وجنوب إفريقيا".

وأشار البيان إلى أنه "يجري حاليًا صياغة لائحة الإجراء".

وخلص البيان إلى أن الحكومة الألمانية على اتصال بشركائها الأوروبيين بهذا الشأن.

وبشكل منفصل، في تغريدة، حذرت الشرطة الفيدرالية في ألمانيا المواطنين من السفر إلى المملكة المتحدة ما لم يكن ذلك "ضروريًا للغاية".

وقالت التغريدة إن الحركة الجوية قد تتوقف بسبب طفرة في فيروس كورونا.

وألمانيا هي خامس دولة تعلن اعتزامها حظر السفر من وإلى المملكة المتحدة، بعد الكويت وإيطاليا وهولندا وبلجيكا، في وقت تدرس إسرائيل وفرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي ذلك.