بيلوسي ستمهل بنس 24 ساعة أو سيتحرك مجلس النواب لعزل ترامب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكية، لأول مرة الأحد، إن مجلس النواب سيتحرك لعزل ترامب إذا لم يقم مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب باللجوء إلى "التعديل 25" لعزله.

وقالت بيلوسي بأن مجلس النواب سيحاول تمرير مشروع قرار، صباح الاثنين، يدعو بنس وحكومة ترامب للجوء إلى "التعديل 25" لإزاحة ترامب من منصبه كريس لأمريكا، حيث سيدعو مشروع القرار للاستجابة خلال 24 ساعة، وإذا لم يستجب، سيتحرك مجلس النواب نحو عزل الرئيس.

وقالت بيلوسي في رسالة إلى الديمقراطيين: "لحماية دستورنا وديمقراطيتنا سنتحرك بصورة عاجلة، لأن هذا الرئيس يعتبر تهديدا لكليهما (الدستور والديمقراطية)، ومع مرور الأيام مخاوف الاعتداء على ديمقراطيتنا من قبل هذا الرئيس تزداد وعليه يتوجب التحرك بسرعة".

وقالت بيلوسي في مقابلة على برنامج "60 دقيقة" على قناة CBS، الأحد، إن هناك "تأييد قوي في الكونغرس صوب عزل الرئيس للمرة الثانية".

وقال مصدر بالحزب الجمهوري، لـCNN في وقت سابق إن بعض أعضاء حكومة ترامب أجروا مناقشات أولية حول استخدام التعديل الخامس والعشرين لإزاحة ترامب من منصبه، وهو التعديل الذي يظهر كملاذ أخير لإزاحة رئيس مارق أو عاجز.