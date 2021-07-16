الفيضانات تجتاح بلجيكا وألمانيا.. وحصيلة القتلى تتجاوز الـ90

شاهد من الجو.. فيضانات كارثية تضرب ألمانيا وتقتل العشرات

الأسوأ منذ عقود.. فيضانات كارثية تودي بحياة 40 شخصًا على الأقل في ألمانيا

أتلانتا، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بلغت حصيلة قتلى الفيضانات التي أغرقت ألمانيا وبلجيكا 93 حتى الجمعة، وذلك حسبما أعلنت السلطات المحلية في البلدين.

ووصلت حصيلة قتلى الفيضانات التي اجتاحت بلجيكا إلى 12 الخميس وفق ما ذكره المتحدث باسم نائب رئيس مقاطعة والونيا لـCNN الجمعة، وقد حملت المياه المتدفقة 5 أشخاص آخرين دون أن يشملهم الإحصاء.

وتسببت الفيضانات بقطع التيار الكهربائي عن 21 ألف شخص في مقاطعة والونيا، حسبما قالت شركة تزويد الكهرباء أوريس.

وذكرت الشركة في بيان لها أن وضع الكهرباء "معقد جدا" وذلك بعد استحالة الوصول إلى 300 نقطة توزيع للكهرباء.

أما في ألمانيا، فيبدو الوضع أكثر صعوبة بعد مقتل 81 شخصا في أجزاء متفرقة من البلاد واختفاء المئات، حسبما قالت السلطات المحلية الجمعة.

وقُتل 50 شخصا على الأقل في ولاية "راينلاند بالاتينيت" بسبب الهطول الغزير للأمطار، وفُقد العشرات، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في الولاية لـCNN.

أما في الولاية الأكبر على صعيد تعداد السكان في ألمانيا، نورث راين ويستفاليا، فقُتل 30 شخصا بمن فيهم رجلا إطفاء، وفقا للسلطات.

وأصيب 50 شخصا في الولاية نفسها جراء الفيضانات، على حين بقي عدد المفقودين غير معروف، وفق ما قاله المتحدث باسم الداخلية.