حركة طالبان 2021.. من تكون وكيف عادت إلى السلطة مجددًا؟

بعد سيطرة كاملة.. كيف يبدو المستقبل القريب للأفغان في ظل طالبان؟

مدريد، إسبانيا (CNN)-- قال عضو بارز في شبكة حقاني، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بطالبان، أمام تجمع لشيوخ القبائل من جميع أنحاء أفغانستان أنه في ظل حكم طالبان "سيحظى الجميع بحياة سلمية"، وأن الحركة تتشاور مع الجميع من أجل تشكيل الحكومة الإسلامية.

وقال خليل الرحمن حقاني، في لقاء في كابول، إن الحكومة الأفغانية سوف تقوم على أساس القرآن. وقال: "سننفذها أولا على أنفسنا ثم على الآخرين".

وأضاف: "نجري مشاورات مع كل المجموعات العرقية حتى يتم دمج الجميع في الحكومة".

وقالت طالبان إن شيوخ قبائل من بكتيا وباكتيكا وخوست ومقاطعات أخرى في أفغانستان حضروا الاجتماع، كما فعل ممثلو الأقلية الشيعية.

شبكة حقاني حليف قوي لطالبان، وتضم ثلاثة أعضاء في مناصب عليا داخل الحركة: خليل وابني أخيه.

كان خليل حقاني هو المسؤول الذي أخبر مستشار الأمن القومي للحكومة السابقة نهاية الأسبوع الماضي أن الوقت قد حان للرئيس أشرف غني للاستسلام، وفقًا لمسؤول كبير في الحكومة السابقة تحدث إلى نيك باتون والش مراسل CNN يوم الجمعة.

الولايات المتحدة لديها مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار على العرض لتخوف خليل حقاني. تمت إضافته إلى برنامج المكافآت من أجل العدالة الأمريكية في عام 2011.

لطالما ارتبطت شبكة حقاني بالقاعدة. وتقول الولايات المتحدة إن خليل "تصرف أيضًا باسم القاعدة وكان على صلة بعمليات إرهابية للقاعدة".