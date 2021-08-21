حركة طالبان 2021.. من تكون وكيف عادت إلى السلطة مجددًا؟

مدريد، إسبانيا (CNN)-- وصل الملا عبد الغني بردار، نائب الزعيم والمؤسس المشارك لحركة طالبان، إلى كابول قادمًا من قندهار بجنوب أفغانستان، وفقا لتغريدة من طالبان يوم السبت.

وقاد بردار المفاوضات في الدوحة نيابة عن طالبان ووصل إلى أفغانستان الأسبوع الماضي لأول مرة منذ عشرين عامًا.

برادار هو رئيس المكتب السياسي لطالبان، ومن المتوقع أن يلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل الحكومة.

وفي الأسبوع الماضي، قال متحدث باسم

لشبكة CNN، إن الحركة تريد تشكيل حكومة شاملة.

وأجرت منذ ذلك الحين محادثات مع الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي والرئيس التنفيذي السابق عبد الله عبد الله، وكلاهما مكث في كابول عندما سيطرت طالبان على العاصمة قبل أسبوع.

في 2010، تم القبض على بردار في باكستان المجاورة من قبل قوات الأمن في البلاد. وتم إطلاق سراحه في 2018 عندما كثفت الولايات المتحدة جهودها لإيجاد تسوية تفاوضية في أفغانستان.