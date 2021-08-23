المتحدث باسم طالبان يغرد عن تطورات العمليات ضد تحالف الشمال في بنجشير

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان إن مقاتلي الحركة تمكنوا من السيطرة على 3 مناطق كان يسيطر عليها مقاتلون موالون لتحالف الشمال الذي يقوده أحمد مسعود.

جاء ذلك في تغريدة لمجاهد على صفحته بتويتر حيث قال: " تم تطهير مناطق بنو وبل حصار ودي صلاح بالكامل من الشر"، مضيفا: "يتمركز الآن مجاهدو ولايات بدخشان وتخار وبغلان عند بوابة بنجشير".

ويذكر أن طالبان قد دفعت بإمدادات نهاية الأسبوع الماضي وحذرت تحالف الشمال وقائده، أحمد مسعود بأن عليهم الاستسلام، في حين غرد الرائد بالجيش الأفغاني، وزير أكبر محمد الذي انضم للمعارضة في بنجشير قائلا: "قناصة وموانع ومدفعية و20 ألف جندي جاهزون للقتال".

ويذكر أن أحمد مسعود قال في تصريحات لوكالة رويترز، الأحد، إنه منفتح على المفاوضات طالما تتعهد طالبان بأن الحكومة ستكون شاملة مؤكدا على أنه مستعد في الوقت ذاته لمحاربة نظام استبدادي.