نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—ينصح الجيش الأمريكي، الرئيس جو بايدن بأن عليه أن يتوصل لقرار حتى يوم الثلاثاء، إن كان سيمدد مدة عمليات الإجلاء في أفغانستان إلى ما بعد الـ31 من أغسطس/ آب، وفقا لمصدر بالبنتاغون مطلع على النقاش.

وقال المستشارون العسكريون للبيت الأبيض إن القرار لابد أن يصدر بنهاية يوم الثلاثاء حتى تتسنى لهم فرصة الاستعداد لسحب 5800 جندي أمريكي على الأرض مع معداتهم وأسلحتهم، وفي حال وافق بايدن فإن الجيش يتوقع "أياما قليلة إضافية" لمحاولات إخلاء أكبر قدر ممكن من الناس قبل البدء بسحب القوات.

وعلمت CNN أنه وحتى مساء الاثنين، لم يقرر الرئيس بايدن ما إن كان سيمدد الفترة أم لا، في حين ينصح العديد من مستشاري الرئيس ضد تمديد هذه الفترة نظرا للظروف الأمنية على الأرض بعد مراقبة سير الأمور والمخاطر الإرهابية خلال الأيام القليلة الماضية.

ويذكر أن سهيل شاهين المتحدث باسم حركة طالبان، قال في تصريح لـCNN إن على القوات الأمريكية مغادرة أفغانستان نهاية أغسطس/ اب الجاري كما هو محدد، لافتا إلى أن "31 أغسطس هو الموعد الذي أعلنوا (أمريكا) عنه، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية الالتزام بإخراج قواتها من أفغانستان في هذا التاريخ، وإلا فإن ذلك سيكون مخالفة واضحة".