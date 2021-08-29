بعد هجوم مطار كابول.. بايدن يدافع عن قرار الانسحاب من أفغانستان ويذكّر بهدف القضاء على أسامة بن لادن

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- نفذت الولايات المتحدة غارة جوية في العاصمة الأفغانية كابول، الأحد، استهدفت مركبة يشتبه في تبعيتها لتنظيم داعش- خراسان كانت في طريقها إلى المطار، بحسب مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية.

قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن السيارة التي استهدفتها الولايات المتحدة في الغارة الجوية يوم الأحد على كابول كانت بجوار مبنى وكانت تحتوي على انتحاري واحد.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المقصود من السيارة أن تكون سيارة مفخخة ، أو ما إذا كان الانتحاري يستخدمها للتنقل.

وقال المسؤول لشبكة CNN: "لقد تم تفخيخه أو شحنه (بالمتفجرات) وجاهز للانطلاق".

قال مسؤول في البنتاغون لشبكة CNN إنه بناءً على التقارير الأولية، كانت هذه غارة بطائرة بدون طيار على مركبة تحتوي على ما يعتقدون أنهم عدة انتحاريين.

في وقت سابق، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الغارة الجوية على مركبة في كابول قضت على "تهديد وشيك لداعش- خراسان لمطار حمد كرزاي الدولي".