ضربة رابعة لفيسبوك من البيت الأبيض في يوم الأزمات الكبرى

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وجه البيت الأبيض ضربة لشركة فيسبوك بهجومه على سياسات الشركة، الاثنين، في يوم واجهت فيه فيسبوك 3 أزمات كبرى بدأت بتوابع تسريبات مسؤولة سابقة في الشركة وعطل ضرب جميع تطبيقاتها، بما فيها إنستغرام وواتساب، وانخفاض سعر سهم فيسبوك بأكثر من 5% في أسوأ هبوط خلال عام.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي تعليقا على التسريبات التي كشفتها المسؤولة السابقة في فيسبوك فرانسيس هوغن، إن البيت الأبيض ينظر إلى تلك التسريبات على أنها أحدث حلقة من سلسلة حول منصة التواصل الاجتماعي توضح أن "التنظيم الذاتي لا يعمل".

وأضافت ساكي أن الرئيس جو بايدن يعتقد "منذ فترة طويلة" أن التنظيم الذاتي من قبل عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي لا يعمل.

وتابعت ساكي بالقول إن التسريبات تثبت صحة "القلق الكبير الذي عبر عنه الرئيس والمشرعون من الحزبين بشأن كيفية عمل عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي والسلطة التي جمعوها". وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن إدارة بايدن تواصل دعم الإصلاحات الأساسية لمعالجة هذه القضايا.

وفي برنامج 60 دقيقة على قناة CBS، كشفت مديرة المنتج في فيسبوك فرانسيس هوغن أن الشركة تعطي الأولوية للربح على حساب الصالح العام.

ومنذ حوالي شهر، قدمت هوغن ما لا يقل عن 8 شكاوى إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات زاعمة أن شركة فيسبوك تخفي أبحاثًا حول أوجه القصور فيها عن المستثمرين والجمهور.

كما شاركت هوغن الوثائق مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، التي نشرت تحقيقًا متعدد الأجزاء يُظهر أن فيسبوك كانت على دراية بمشاكل تطبيقاته، بما في ذلك الآثار السلبية للمعلومات المضللة والضرر الذي تسببه إنستغرام خاصة للفتيات الصغيرات.