وسط شائعة "الطفل الصيني".. فيسبوك تنفي القرصنة وتوضح سبب تعطل تطبيقاتها

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أتلانتا الولايا المتحدة الأمريكية (CNN)-- نفت شركة فيسبوك، الثلاثاء، تعرضها للقرصنة الإلكترونية أو وجود أي دليل على تعرض بيانات المستخدمين للاختراق، موضحة سبب العطل الذي ضرب جميع خدماتها وتطبيقاتها بما فيها إنستغرام وواتساب، وسط العديد من نظريات المؤامرة والشائعات المتداولة ومنها قيام طفل صيني "هاكر" باختراق فيسبوك.

وقال نائب رئيس شركة فيسبوك للبنية التحتية سانتوش جاناردان، في بيان، إن "فرقنا الهندسية علمت أن تغييرات الإعدادات على أجهزة الراوتر الرئيسية التي تنسق الحركة بين مراكز البيانات تسببت في مشاكل أدت إلى تعطل هذا التواصل".

وأضاف: "نريد أن نوضح أنه لم يكن هناك أي نشاط ضار وراء هذا العطل، وسببه الرئيسي كان تغييرا خاطئا في الإعدادات من جانبنا، وليس لدينا أيضا أي دليل على تعرض بيانات المستخدمين للاختراق نتيجة هذا العطل".

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وتابع جاناردان بالقول: "يعتمد الناس والشركات حول العالم علينا يوميًا للبقاء على اتصال. نحن نتفهم تأثير مثل هذه الانقطاعات على حياة الناس، ومسؤوليتنا في إبقاء الناس على اطلاع بشأن الاضطرابات في خدماتنا".

واختتم رئيس شركة فيسبوك للبنية التحتية بيانه قائلا: "نعتذر لجميع المتضررين، ونعمل على فهم المزيد حول ما حدث حتى نتمكن من الاستمرار في جعل بنيتنا التحتية أكثر مرونة".

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