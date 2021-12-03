(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، إنه يعد "مجموعة من المبادرات" لجعل الأمر أكثر صعوبة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في "القيام بما يشعر الناس بالقلق من أنه قد يفعله" - جعل روسيا تغزو أوكرانيا.

وأخبر بايدن المراسلين أنه كان على "اتصال دائم" مع الحلفاء الأوروبيين والمسؤولين الأوكرانيين، مضيفًا: "ما أفعله هو تجميع ما أعتقد أنه أكثر مجموعة من المبادرات شمولية وذات مغزى لجعل الأمر صعبًا للغاية على السيد. بوتين للمضي قدمًا وفعل ما يخشى الناس أن يفعله. ولكن هذا قيد العمل الآن".

وأثناء ابتعاده عن الصحافة بعد خطاب بشأن وضع فيروس كورونا، سُئل بايدن عما إذا كان قد تحدث إلى بوتين هذا الصباح.

وحينها، قال بايدن: "لا" قبل أن يخرج من الغرفة.