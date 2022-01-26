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برلين، ألمانيا (CNN)-- سترسل ألمانيا 5000 خوذة إلى أوكرانيا حيث تهدف إلى إظهار دعمها لكييف، بعد رفضها إرسال مساعدات قتالية إلى البلاد.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، الأربعاء: "سنقوم بتسليم 5000 خوذة إلى أوكرانيا كإشارة واضحة للغاية، نحن نقف بجانبكم. هذا هو العتاد، هذه ليست أسلحة ولكنها تساعد، فهي تقدم الدعم".

والخمسة آلاف خوذة إضافة إلى مستشفى ميداني وتدريب طبي كانت ألمانيا تقدمه بالفعل لأوكرانيا.

وتعرضت برلين لانتقادات مؤخرًا، بسبب سياستها المتمثلة في عدم تصدير الأسلحة إلى مناطق الأزمات، بما في ذلك أوكرانيا، الأمر الذي ترك الكثيرين يشككون في التزامها بدعم أوكرانيا وأثار الشكوك حول الوحدة داخل حلف الناتو.